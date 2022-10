Euro2032 in Italia? Ecco i 10 stadi scelti dalla Figc

La Figc presenta alla Uefa il dossier per ospitare Euro2032. E sceglie dieci città, per dieci stadi (non tutti, però, sono già disponibili o selezionati, secondo una prima analisi). La corsa sarà lunga, per il momento era necessario inviare un primo dossier, preliminare, mentre la candidatura ufficiale per gli Europei dovrà essere formalizzata a marzo dell'anno prossimo. A settembre 2023, invece, avverrà l'assegnazione.

Nelle schede, a seguire, le città (e gli stadi) scelti dalla Figc per Euro2032.