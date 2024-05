Scandali e politica, monsignor Satriano: «Ancora possibile una gestione trasparente della cosa pubblica. In san Nicola l'amore per giustizia»

«Gli scandali che hanno caratterizzato le cronache di questi ultimi tempi richiedono una seria valutazione da parte di tutti e impongono che l'impegno per la polis si affranchi da quella «terra di mezzo», espressa da chi ha fatto della politica un mestiere e non un servizio, costituendo un blocco affaristico sempre capace di sopravvivere a ogni cambio di fronte politico». È quanto sostiene l'arcivescovo di Bari e Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano nel messaggio scritto alla città per la festa di san Nicola.

Il messaggio del vescovo alla città

«Rifuggendo un facile moralismo - continua - e consapevole che viviamo tempi difficili in cui è complesso amministrare e governare, credo sia ancora possibile, e perciò doveroso, spendersi per una gestione trasparente della cosa pubblica, libera da clientele, favoritismi, intrallazzi, compromessi».

Per l'arcivescovo «si avverte la necessità di persone capaci di progetti audaci e non di facili promesse; uomini e donne, testimoni di una vita donata, non legata a interessi di parte e speculazioni, che sappiano elargire fiducia e speranza per tutti e non garanzie per pochi». «Nella vita di san Nicola leggiamo un amore per la giustizia, coniugato a una trasparenza dell'agire, sorgente ispiratrice per i nostri vissuti e per le prossime consultazioni elettorali, ormai alle porte», suggerisce Satriano ricordando che «San Nicola ci invita a convertire i cuori a una passione vera per la nostra terra, amando senza riserve la gente di questa città, sapendo additare le ingiustizie, le violenze e le oppressioni che impediscono a tanti di crescere e vivere».