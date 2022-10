Lecce-Fiorentina 1-1, le reazioni social: «Manca Coda». «No, è un punto d'oro»

Un pareggio è un bicchiere pieno o vuoto? Lecce-Fiorentina è entrambi. E se la classifica sorride, perché al momento i giallorossi sarebbero salvi, la mancanza di vittorie in casa lascia l'amaro in bocca a qualche tifoso. Sui social reazioni diverse, quasi opposte. C'è chi resta fiducioso e ottimista, chi - invece - ha già la critica pronta.

I commenti sui social

Sulla pagina Facebook del Lecce, Daniele scrive: «Se non vinci in casa sarà B.....coda avrebbe fatto un paio di reti..». Il tema delle "vedove" di Coda è piuttosto frequente nei messaggi di ieri sera. Tutto fa brodo ed è anche piuttosto consueto. Fa sorridere, però, che avvenga nel giorno in cui Ceesay, centravanti titolare e nei fatti sostituto di Coda, ha segnato. Un altro tifoso, evidentemente più "esperto", raccomanda calma: «Vagnuni, vi dovete mettere in testa che il Lecce in serie A lotta sempre per la salvezza, quindi dico ai giovani di abituarsi a queste partite, io le vedo dal 1985». Ma c'è anche una fronda pessimista: «Mortificante per i 20000 abbonati vedere giocare i secondi tempi "molli" eppure siamo la squadra più giovane del campionato», scrive Gabriele M.

Fiducia, tifosi allo stadio e Bologna

Andrea C., sul gruppo SpacchiliLeccemia è fiducioso: «La vera impresa è restare sempre in partita con questi mezzi, e senza il nostro miglior centrocampista. Non usciamo mai fuori dalle partite, non perdiamo mai con più di un gol di scarto. Spesso riusciamo a non perdere, se si può vinciamo, ma è anche difficile che perdiamo. Miglior differenza reti tra le squadre dal decimo posto in giù. Non segniamo tantissimo, vero, ma c'è una cosa che in troppo pochi notano, e cioè che segniamo QUASI SEMPRE. 8 partite su 10! E questo è fondamentale. In pratica partiamo quasi ogni partita dall'1-0.

Queste sono le premesse. E quando le premesse sono queste, la vittoria è solo questione di tempo..»

Sergio commenta: «Questa squadra porta tantissimi tifosi allo stadio. Questa è la vittoria più grande». Ma Luca P. è sicuro: «A Bologna si vince e quelli richiamano Mihailovic. Ci si sente domenica sera». E allora, a domenica.