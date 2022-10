Serie C, imprese di Foggia e Andria. Bene il Taranto, crolla il Francavilla

Il Foggia pareggia a Castellammare di Stabia giocando per 45' in dieci contro undici. Impresa per i rossoneri, che dopo la sconfitta dello scorso weekend, conquistano un punto importante. Santos porta in vantaggio la Juve Stabia, Ogunseye entra all'85' e dopo tre minuti impone il pareggio.

Primo successo per la Fidelis Andria

La Fidelis Andria si sblocca e vince per la prima volta in questo campionato. Rifilati tre gol al Messina (ultimo con quattro punti, dopo il sorpasso dei biancazzurri). A segno Paolini, Bolsius e Arrigoni. Tra i siciliani espulso Fofana.

Il Taranto di Ezio Capuano stringe i denti e nonostante otto giocatori assenti prende un punto prezioso a Cerignola che, da par suo, gioca un bel calcio ma non riesce a metterla dentro. La Virtus Francavilla crolla sotto i colpi del Crotone, il Monopoli si arrende in casa al Catanzaro.

Risultati 9a giornata

Giugliano-Pescara 1-1

Andria-Messina 3-0

Juve Stabia-Foggia 1-1

Gelbison-Monterosi 0-1

Latina-Picerno 1-0

Cerignola-Taranto 0-0

Crotone-Virtus Francavilla 3-0

Monopoli-Catanzaro 0-1

Potenza-Turris 2-1

Viterbese-Avellino 2-0

Classifica: Catanzaro 25; Crotone 22; Pescara 20; Latina 17; Gelbison, Juve Stabia, Turris 14; Giugliano, Monopoli 13; Monterosi, Cerignola 12; Virtus Francavilla 11; Taranto 10; Potenza, Viterbese 9; Avellino, Foggia 8; Picerno, Fidelis Andria 6; Messina 4.