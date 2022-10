Roberta Vinci, prima convocazione nella nazionale di padel: pronta per il mondiale

Prima convocazione in azzurro per Roberta Vinci con il padel. L'ex tennista, oggi giocatrice di padel, prende la maglia della nazionale per i mondiali che si disputeranno dal 31 ottobre al 5 novembre a Dubai. È la sua prima volta. Dopo aver appeso la racchetta al chiodo ha deciso di ripartire proprio dal padel e lo ha fatto con ottimi risultati. Nell'ultimo anno le prestazioni sono cresciute sensibilmente, tanto da arrivare in nazionale.

Italia, le convocazioni

Il comunicato della Fit: «La selezionatrice Marcela Ferrari, confermata alla guida della Nazionale femminile, ha inserito nel suo team due novità rispetto allo scorso anno, quando – a Doha – l’Italia conquistò uno storico terzo posto. A Chiara Pappacena, Giulia Sussarello, Carolina Orsi, Valentina Tommasi, Giorgia Marchetti ed Emily Stellato si aggiungono la milanese Carolina Petrelli (che nel 2021 aveva già indossato la maglia azzurra agli europei) e, soprattutto, Roberta Vinci, alla prima chiamata in nazionale. La tarantina, ex numero 7 della classifica WTA, è stata per anni uno dei pilastri della Nazionale di Fed Cup, giocando 24 incontri in azzurro fra 2001 e 2016, e contribuendo a tutti e quattro i titoli conquistati dall’Italia. Ora, mentre volge al termine la sua prima stagione nel circuito internazionale di padel, si appresta a un nuovo debutto in azzurro».