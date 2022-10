Canottaggio, oro e bronzo parlano pugliese ai Mondiali in Galles

La Puglia sul tetto del mondo nel canottaggio. L’Italia vince una medaglia d’oro e una di bronzo ai mondiali di Beach Sprint, che si sono appena conclusi sulla spiaggia di Saundersfoot, in Galles.

Il podio

A salire sul podio atleti baresi e della Bat: i neocampioni del mondo nel doppio Under 19 misto sono i fratelli di Bari, Michelangelo e Alessandra Quaranta (CC Barion): i due si sono qualificati per i quarti di finale vincendo il recupero contro il Giappone combattendo anche con il vento e le onde. Fratello e sorella hanno poi battuto la Gran Bretagna ai quarti, gli Stati Uniti in semifinale e poi hanno vinto la finalissima contro la Spagna. I fratelli Quaranta hanno così regalato all’Italremo Under 19 il primo storico titolo mondiale di categoria nel beach sprint, mentre la Tunisia completa il podio vincendo la finalina contro gli States.

La medaglia di bronzo è finita al collo di Federica Chisena (LNI Barletta), che nel singolo Under 19 femminile ha battuto la Francia nella finale per il terzo e quarto posto. Il prossimo appuntamento internazionale per l’Italia del coastal rowing e del beach sprint sarà a San Sebastian (Spagna), con gli Europei in programma dal 27 al 30 ottobre.