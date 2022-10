Con la Fiorentina finisce 1-1. Il Lecce rimanda la prima vittoria in casa

Contro una Fiorentina particolarmente in palla, il Lecce di mister Baroni coglie un pareggio prezioso e torna a muovere la classifica. Al gol di Ceesay nel primo tempo ha risposto Koume con un gran colpo di testa in avvio della ripresa. La seconda frazione è stata tutta di marca viola, che ha preso in mano il pallino del gioco confezionando occasioni da gol in serie. I giallorossi hanno avuto il merito di difendersi con ordine anche grazie all’ennesima prestazione maiuscola di Falcone. L’estremo difensore ha salvato il risultato in tre occasioni parando le bordate di Martinez Quarta, Koume e Nico Gonzales. Il Lecce ha provato a ripartire in contropiede nelle poche occasioni concesse dagli uomini di Italiano, ma i giallorossi non hanno avuto la lucidità necessaria per creare i presupposti di una vittoria al Via del Mare che, dopo dieci turni di campionato, tarda ancora ad arrivare.

Il tabellino

Lecce-Fiorentina 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti (45’ st Gendrey), Gallo; Gonzalez (45’ st Helgason), Blin, Askildsen (24’ st Bistrovic); Strefezza (45’ st Oudin), Ceesay, Banda (29’ st Di Francesco). In panchina: Bleve, Dermaku, Cetin, Colombo, Tuia, Listkowski, Voelkerling, Pezzella, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor (14’ st Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (14’ st Duncan), Barak; Gonzalez, Jovic (7’ pt Cabral), Kouame (38’ st Ikonè). In panchina: Cerofolini, Saponara, Terzic, Venuti, Zurkowski, Bianco. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Marcatori: nel pt 43’ Ceesay (L); nel st 3’ Kouame (F).

Note: spettatori 24.925 di cui 4.977 paganti e 19.948 abbonati per un incasso totale di 423.779,94 euro. Espulso: 51’ st Gallo (L). Ammoniti: pt 15’ Mandragora (F); 27’ Kouame (F); 40’ Blin (L); st 4’ Terracciano (F); 13’ Strefezza (L); 16’ Umtiti (L); 28’ Martinez Quarta (F); 48’ Gallo (L); 51’ Italiano (allenatore - F). Angoli: 2-8. Recupero: pt 2’; 7’.

Il primo tempo

Il Lecce torna negli spogliatoi in vantaggio sulla Fiorentina al temine di un primo tempo giocato a ritmi incessanti. Ceesay ha depositato in porta il gol dell’1-0 al 43’ su assist illuminante di Gonzalez. Le due formazioni si sono affrontare a viso aperto per tutto l’arco della prima frazione. I padroni di casa si sono resi pericolosi con le serpentine di Strefezza, mentre i toscani hanno sfiorato il gol con Mandragora al 18’ e con Cabral al 38’ che si è visto annullare il gol per offside di Bonaventura. Il Lecce ha avuto il merito di rispondere colpo su colpo fino alla rete dell’attaccante gambiano che ha rotto gli equilibri del match facendo esplodere il Via del Mare.

Le scelte iniziali

Lecce e Fiorentina scendono in campo al Via del Mare alle 20.45, in occasione della 10^ giornata del campionato di serie A. Orfani di Hjulmand per squalifica, Baroni non rinuncia al suo credo tattico affidandosi al 4-3-3 con Strefezza, Ceesay e Banda in attacco. Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, i salentini proveranno a muovere la classifica con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Mister Italiano invece deve fare a meno di Gollini, Sottil, Maleh, Ranieri e Amrabat, ma dopo due sconfitte consecutive la formazione toscana farà di tutto per strappare i 3 punti in Salento. Arbitra la gara il sig. Luca Massimi di Termoli.