«Sospetto vicino la scuola»: la polizia “scorta” l’ingresso degli studenti

È stato necessario questa mattina l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza degli alunni della scuola Re David a Bari nel corso del loro ingresso alle 8 del mattino nelle classi. Ma anche per calmare gli animi dei genitori dei piccoli studenti da giorni preoccupati per i loro figli per la presenza di «un tipo sospetto» (così lo hanno descritto in tanti) nelle immediate vicinanze della scuola. Un tipo che si aggira nei pressi dell'edificio proprio in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita delle giovani scolaresche.

I genitori preoccupati



Già nel pomeriggio di lunedì scorso, infatti, i genitori avevano diffuso un’allerta che riguardava il plesso Gandhi e don Tonino Bello di via Celso Ulpiani al civico 1.

Una circolare del comitato genitori, a firma della coordinatrice Cinzia Di Roma, aveva infatti messo in allarme le famiglie degli studenti. «Cortesemente - si legge nella circolare arrivata sui gruppi whatsapp dei genitori - date la massima diffusione nelle classi e cerchiamo tutti di collaborare e attenzionare la situazione». Secondo quanto raccontano le famiglie infatti, un ragazzo, dal fare appunto «sospetto», è stato notato nei pressi dell'edificio: «Qualche genitore afferma di averlo visto aggirarsi nei paraggi della scuola fino alle 8,30 circa», si chiarisce. Utile è anche la descrizione dell'uomo che desta preoccupazione tra le famiglie: «Si tratta - si legge infatti ancora nella nota - di un ragazzo con tratti europei sui 20-30 anni, alto, capelli castani chiari quasi biondi, occhi verdi, corporatura normale, vestito sportivo con una felpa con cappuccio aperta di un colore tendente al grigio ed uno zainetto in tela pesante vede militare aperto e sgangherato».

Il comitato



Pare, racconta ancora il comitato dei genitori dell'istituto Re David, «che entri nei cancelli della scuola solo, senza bambini da accompagnare», poi, fa un giro largo intorno a tutto l’edificio e alle classi ed esce. L'uomo, tra l'altro, è stato avvistato nei giorni scorsi anche dal vigile che solitamente è fuori la scuola, «ma quando ha provato a fermarlo - raccontano ancora i genitori - è scappato via». È ancora quindi tanta la preoccupazione tra le famiglie, ieri comunque sollevati dalla presenta della pattuglia della polizia, ma solo nella fase di ingresso degli alunni nell'istituto. Nessun controllo, invece, all'uscita delle scolaresche.

Il 14° circolo didattico Re David plesso Gandhi è la scuola primaria situata nel cuore della città di Bari. Si tratta di un'istituzione educativa che si distingue nel quartiere per la qualità dell'insegnamento e per l'attenzione che rivolge al mondo dell'infanzia e ai bisogni dei più giovani. La scuola è tra l'altro un punto di riferimento per la comunità locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA