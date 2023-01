Mancano tredici giorni alla chiusura del calciomercato invernale e il Lecce ieri ha presentato il secondo acquisto, Cassandro, dopo l’arrivo del centrocampista Maleh. Il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera, numeri alla mano, non abbassano la guardia: « Bisogna essere sempre pronti a cogliere sia in entrata sia in uscita determinate situazioni » , ha detto Corvino. Ieri pomeriggio è stata ufficializzata la cessione di Bjorkengren al Brescia: il calciatore si trasferisce “a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Brescia. La società giallorossa mantiene il diritto di riacquisto in caso di futura vendita”, questa la nota del club giallorosso. E il giorno prima aveva annunciato la partenza di Bistrovic e Cetin.

« Adesso siamo 24 più tre portieri – continua -. Abbiamo tre portieri per un posto; per gli esterni difensivi siamo partiti con quattro per due posti, poi con l’utilizzo di Baschirotto in posizione centrale siamo diventati tre, ma con l’arrivo di Cassandro siamo tornati a quattro opzioni. Come marcatori centrali ne avevamo sei per due posti; se per Cetin si completerà l’uscita saremo cinque per due posti » . In questo momento, però, arruolabili sono solo in tre: Umtiti, Baschirotto e Tuia. « Però staremo attenti, non stiamo sottovalutando questa problematica – chiarisce -. N on dimentichiamoci Blin, il quale quando è stato utilizzato da marcatore centrale lo ha fatto bene. Teniamo conto del rischio e del fatto che di fronte a squalifiche e infortuni saremmo in difficoltà, ma siamo vigili su eventuali opportunità e non ci crocifiggete se non possiamo andare oltre le nostre possibilità per prendere qualcuno. Pongracic lo abbiamo mandato in Germania per valutare quanto il nostro staff medico aveva visto – spiega -; si è deciso di fare un intervento piuttosto che una terapia conservativa. Pongracic mancherà due mesi mezzo, tre. Lo avremo negli ultimi due mesi. Ci auguriamo che possa tornare a esser il protagonista che abbiamo conosciuto. E che Dermaku possa essere quello apprezzato nella passata stagione. L’augurio è che questi due ragazzi possano tornare a darci una mano. Però vediamo ciò che offre il mercato, staremo con gli occhi aperti » .