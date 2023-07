Non è da tutti rimandare al mittente un’offerta milionaria per un calciatore messo sotto contratto appena un anno fa senza aver sborsato un solo euro per accaparrarselo. Il Lecce invece l’ha fatto respingendo la richiesta di un club dell’Arabia Saudita che si è detto disposto a versare 2 milioni di euro nelle casse del club di via Colonnello Costadura per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante gambiano Assan Ceesay, giunto nel Salento nell’estate del 2022 a parametro zero dopo aver vinto lo scudetto con lo Zurigo.

Nonostante non abbia mai goduto della fiducia totale dell’intero ambiente giallorosso, e probabilmente nemmeno le 6 reti realizzate nell’ultima stagione in serie A hanno fatto cambiare idea ai più diffidenti, Ceesay fino a questo momento si sta rivelando uno dei calciatori del Lecce più corteggiati. Non solo in Arabia Saudita: anche in Europa il centravanti della nazionale del Gambia vanta molti estimatori. Solo che fino a questo momento Pantaleo Corvino, il primo in Italia ad aver creduto nelle potenzialità di questo attaccante africano, ha resistito a tutte le lusinghe lasciando intendere che il Lecce potrebbe prendere in esame l’ipotesi di privarsi del suo centravanti solo dinanzi ad una offerta indecente.

Nel frattempo, lo stesso Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera lavorano a fari spenti alla ricerca di due pedine che servono come il pane al tecnico Roberto D’Aversa, vale a dire un portiere e una punta centrale. In buona sostanza si tratta dei sostituti degli ex giallorossi Wladimiro Falcone e Lorenzo Colombo. Per il ruolo di guardiano della porta giallorossa non è da escludere l’ipotesi di un clamoroso ritorno dello stesso Falcone. Il diretto interessato, dopo essere rientrato alla Sampdoria, ha fatto sapere ai dirigenti doriani di non gradire la serie B, manifestando altresì la volontà di far ritorno in Salento.

Ieri intanto il Lecce ha ufficializzato l’ingaggio di un giovane difensore centrale di cui si dice un grande e sul quale Corvino e Trinchera hanno fatto l’ennesima scommessa. Si tratta di Zinedin Smajlovic, prelevato a titolo definitivo dal Täby FK. Il difensore svedese, classe 2003, ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per i successivi due. Il Lecce infine continua a seguire con grande interesse Giovanni Fabbian, classe 2003, centrocampista dell’Inter, nella passata stagione 36 presenze e 8 gol in serie B con la Reggina.