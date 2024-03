Lecce, lo sfogo di Corvino in sala stampa: video

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore,, il direttore dell'area tecnica del Lecce,, ha dedicato un momento per rivolgersi a un piccolo gruppo di tifosi del Lecce che criticano aspramente l'operato del club sui social media. Inoltre, ha preso di mira anche i giornalisti che diffondono illazioni superficiali, contribuendo così ad alimentare il malcontento tra i tifosi, specialmente durante i periodi complicati e difficili che spesso caratterizzano il campionato di Serie A. La sua reprimenda ha evidenziato l'importanza di una comunicazione responsabile e rispettosa, specialmente in contesti emotivamente carichi come quello del calcio professionistico.