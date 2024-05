Il Lecce è distratto, passa l'Udinese ma il Via del Mare fa festa lo stesso

Non serviva la vittoria al Lecce, non è arrivata. Una squadra evidentemente distratta dalla festa salvezza avvenuta già sabato sera, perde contro l'Udinese al Via del Mare. Finisce due a zero per i friulani, ancora bisognosi di punti per la salvezza. Nel primo tempo segna Lucca, nella ripresa Samardzic. Il Via del Mare, però, applaude alla fine: "Grazia ragazzi", il coro che ha salutato la squadra all'uscita dal campo.

Lecce-Udinese diretta

50' Finisce così.

40' Gol dell'Udinese.

Due a zero realizzato con un tap in vincente di Samardzic.

30' Più Lecce che Udinese ma a ritmi ancora molto bassi.

19' Calcia bene Pongracic dal limite: fuori.

11' Entrano Pierotti e Berisha per Rafia e Blin.

8' Il Lecce adesso prova a spingere.

1' Inizia il secondo tempo.

Primo tempo dai due volti. Il Lecce, che aveva approcciato bene in avvio, è durato troppo poco. Appena un quarto d'ora di intensità. Poi è cresciuta l'Udinese, che poco dopo la mezz'ora è passata in vantaggio con un gol di Lucca di testa all'interno dell'area di rigore.

45' Fine primo tempo.

36' Udinese in vantaggio. Gol di Lucca di testa dal cuore dell'area di rigore.

30' Prima mezz'ora di grande equilibrio. Meglio l'Udinese negli ultimi dieci minuti

25' Ancora Udinese davanti: calciatore bene Successo ma la palla termina a lato.

22' Al tiro Payero: fuori

18' Ammonito Blin per un fallo al limite dell'area di rigore.

12' Timido tentativo dell'Udinese

8' Meglio il Lecce in avvio di gara.

5' Pericoloso il Lecce con Almqvist.

1' Inizia Lecce-Udinese!

18.31 Un minuto di silenzio al Via del Mare. Bellissimo colpo d'occhio dello stadio.

18.28 Squadre pronte a entrare in campo.

18.20 Aria di festa al Via del Mare. Già quasi sold out l'impianto leccese

Lecce-Udinese, formazioni ufficiali

LECCE (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Rafia; Krstovic. All. Gotti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. Cannavaro.