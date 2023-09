Osimhen, Kvaratskhelia e il ritorno del gioco d'attacco: il Napoli si rialza prima del derby del Sud con il Lecce. Corvino: «Davide contro Golia»

Due giorni fa sembrava scontato arrivare a Lecce-Napoli con i salentini più in forma dei partenopei. Il calcio è strano, però. E non è scienza esatta. Al Napoli campione d'Italia, che sabato (ore 15) al Via del Mare giocherà un derby del Sud in piena regola in una A storicamente a trazione settentrionale, è bastata una notte al Diego Armando Maradona. Quattro gol all'Udinese, il ritorno in rete di Kvaratskhelia, Osimhen che dalla rottura passa all'ideale abbraccio con la propria tifoseria, il bel gioco. Tutto in una serata, quella di ieri, nella quale la squadra di Sottil è sembrata fin troppo in difficoltà.

Zielinski segna su rigore, poi Osimhen, Kvara (non andava a rete da marzo) e Simeone.

Il Napoli fa gol con quattro calciatori diversi e si rilancia. Il Lecce ha perso con la Juve, per la prima volta in stagione, pur giocando una buona partita. E adesso una di fronte all'altra. Con gli stessi punti in classifica. Roba che a dirlo un mese fa sarebbe stato impossibile crederci.

Il commento di Corvino

Sarà Davide contro Golia, dice Pantaleo Corvino. «Siamo le due squadre del sud e dobbiamo essere felici e contenti di questo - commenta il direttore a Radio Crc -. Il Napoli campione d’Italia ha fatto le prove di trasmissione ad inizio campionato, ma ora partono i programmi, è forte e sta prendendo le misure. Questa sfida ci permette di poterci misurare e dimostrare di poterci salvare. Adesso il Napoli si è sintonizzato per cui non sarà facile per noi, sarà una sfida tra Davide e Golia, ma siamo felici»