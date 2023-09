Paura per Umtiti: si scontra con un avversario e finisce in ospedale

Attimi di paura ieri sera in Francia nel corso della sfida di Ligue 1 tra Lille e Reims, gara valida per la sesta giornata del massimo campionato di calcio. L'ex difensore del Lecce, Samuel Umtiti, 29enne, difensore centrale del Lille, è stato portato d'urgenza in ospedale in seguito ad uno scontro di gioco con il giapponese Junya Ito, avvenuto al 34' del primo tempo. Umtiti è rimasto in campo fino al termine della prima frazione di gioco ma una volta rientrati negli spogliatoi i sanitari del Lille hanno deciso di accompagnarlo in ospedale per ulteriori accertamenti. E qui i medici hanno riscontrato una commozione cerebrale: lo sfortunato calciatore è tutt'ora ricoverato all'ospedale di Lille in attesa di essere sottoposto a nuovi e più approfonditi esami clinici.

Anche da Lecce messaggi di affetto per Big Sam

Appresa la notizia dell'infortunio occorso a Umtiti, tantissimi amici hanno cercato invano di mettersi in contatto con il calciatore al fine di sincerarsi sulle sue condizioni di salute ma è stato praticamente impossibile. Anche i connazionali del Lecce, con in testa Oudin, Blin e Gendrey, hanno inviato messaggi di vicinanza all'ex compagno di squadra, molto apprezzato da tutti soprattutto per la sua umiltà.