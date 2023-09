Bari, così no. Non basta Nasti, fa festa il Parma

Stavolta Nasti non basta. Prima sconfitta in campionato per il Bari di Michele Mignani. A Parma i biancorossi cadono per mano del barese doc, Anthony Partipilo e di Benedyczak. Apre le danze l'ex Virtus Francavilla dopo 14', con un bel tiro a giro dall'interno dell'area. Il Parma potrebbe dilagare ma tira il freno. A inizio ripresa Chichizola sbaglia un passaggio semplice, Aramu ne approfitta e regala a Nasti la palla del pareggio. Bravo l'ex Cosenza nel fare il pallonetto. Poi Benedyczak chiude tutto al 37'. Festa Parma, il Bari perde e adesso si interroga sul campionato. La vittoria manca dalla seconda giornata.

Il tabellino di Parma-Bari

Marcatori: 14'pt Partipilo (P), 1'st Nasti (B), 37'st Benedyczak (P)

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Balogh, Estevez, Ansaldi (12'st Di Chiara), Del Prato, Colak (12'st Bonny), Sohm, Partipilo (28'st Benedyczak), Hernani (21'st Bernabè), Mihaila (12'st Man), Circati.

A disp.: Turk, Corvi, Osorio, Begic, Hainaut, Coulibaly, Zagaritis. All. F. Pecchia

Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Di Cesare (33'st Zuzek), Vicari, Ricci, Koutsoupias (28'st Acampora), Maiello (33'st Benali), Maita (38'st Morachioli), Sibilli, Aramu, Nasti (28'st Diaw). A disp.: Farroni, Matino, Bellomo, Achik, Faggi, Edjouma, Morachioli, Frabotta. All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Juan Lucas Sacchi (Macerata); assistenti: Sig. Marco Bresmes (Bergamo) e Sig. Claudio Barone (Roma1). Quarto Ufficiale: Sig. Valerio Crezzini (Siena). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano), AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).

Ammoniti: Sibilli (B), Di Cesare (B), Vicari (B), Bonny (P); mister Pecchia (P)

Espulsi:

Angoli: 4-3

Rec.: 3'pt; 6'st

Note: stadio 'Ennio Tardini', Parma; cielo velato, 28°C, terreno in discrete condizioni; 11.781 spettatori (1.074 tifosi ospiti)