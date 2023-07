Corvino e Trinchera piazzano il colpo: preso Rafia. Oggi l'annuncio ufficiale

È considerato uno dei migliori prospetti della Lega Pro grazie anche agli insegnamenti ricevuti negli ultimi mesi da Zdenek. Il tecnico boemo avrebbe fatto volentieri carte false pur di averlo a disposizione almeno per un’altra stagione nel suoma nulla ha potuto dinanzi alle sirene della serie A. La voglia del ragazzo di misurarsi nel calcio che conta ha avuto il sopravvento e da oggi Hamza, 24 anni, tunisino con passaporto francese, sarà ufficialmente un nuovo calciatore delDopo un lungo tira e molla con il presidente Sebastiani, deciso a ricavare un bel gruzzolo di euro dalla vendita del calciatore di maggior talento dell’organico biancazzurro, ieri sera finalmente è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento di Rafia in giallorosso a. Il Lecce verserà nelle casse del club abruzzese una somma vicina al milione di euro riconoscendo al Pescara anche una percentuale sulla futura vendita del calciatore pari al 15 per cento. Nell’operazione entrerà anche lache a gennaio 2023 aveva ceduto Rafia al Pescara strappando a sua volta una percentuale sulla futura vendita del 20 per cento. La stessa che il Lecce ora dovrà riconoscere alla società bianconera.L’acquisto di Rafia rappresenta senza dubbio uno degli investimenti più importanti compiuti dal Lecce negli ultimi anni. Merito di Pantaleoe Stefanoprotagonisti di un lungo corteggiamento con lieto fine. Rafia è un centrocampista di qualità in grado di segnare e soprattutto di far segnare i compagni di squadra, la sua specialità messa in mostra prima nella Juventus Under 23 e poi anche nel Pescara di Zeman. Etichettato a lungo come mezzala d’attacco poco propenso a partecipare alla fase difensiva, proprio nell’ultima striscia di carriera Hamza Rafia ha dimostrato di essere un elemento utile anche nella fase di non possesso. Buon perche d’ora in avanti potrà contare su un elemento dal grande potenziale tecnico.Il Lecce in queste ultime ore ha battuto anche la pista doriana che porta a Wladimiro. Il portiere è stato molto chiaro con i dirigenti della: “Di giocare in serie B non voglio saperne - ha detto - di conseguenza mi piacerebbe molto tornare a vestire la maglia del Lecce”. L’opinione del calciatore è sicuramente importante ma non basta per sancire un nuovo matrimonio. In questo senso, Corvino e Trinchera sono al lavoro da giorni per cercare di convincere il nuovo proprietario del club doriano, Andrea Raddrizzani, a privarsi di Falcone. Magari con un prestito oneroso con l’aggiunta di un diritto di riscatto e controriscatto. Nelle prossime ore è previsto un summit con i dirigenti della Samp.