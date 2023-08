Krstovic e Mendy: il Lecce a caccia di un nuovo centravanti

Ora che l’addio di Assanè diventato ufficiale ilpuò finalmente intensificare i contatti avviati da tempo per rinforzare l’attacco della squadra di mister D’Aversa. Da settimane infatti il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo, d’intesa con il direttore sportivo, Stefano, stanno lavorando sodo per individuare in giro per il mondo l’elemento, o meglio ancora gli elementi visto che con ogni probabilità di attaccanti ne arriveranno due, che rispondono alle caratteristiche tecniche indicate dall’allenatore pescarese. Ovviamente, si parla esclusivamente di punte centrali considerato che di esterni alti in casa giallorossa c’è già grande abbondanza mentre manca il classico centravanti. Al netto della presenza dei giovaninonché della disponibilità a giocare in posizione centrale dell’esterno italo-brasiliano Strefezza. Il Lecce sta battendo con grande impegno almeno cinque piste: di queste, due sono note ormai da giorni (Krstovic e Mendy) mentre le altre tre fin qui sono rimaste segrete. Per la gioia di Corvino e Trinchera che, per ovvie ragioni di costi, preferiscono lavorare a fari spenti.Sicuramente quello di Nikolaè un profilo molto interessante. Il centravanti montenegrino, sotto contratto con il DAC Dunajská Streda, ambisce a trasferirsi nel massimo campionato di calcio italiano e l’idea di vestire la maglia giallorossa lo alletta moltissimo. Al punto da chiedere al suo agente e alla stessa società di appartenenza di favorire il trasferimento al Lecce. La trattativa è in piedi da giorni: il DAC Dunajská Streda è fermo alla richiesta iniziale di 5 milioni di euro mentre il Lecce sta cercando di ottenere uno sconto. La situazione si potrebbe sbloccare da un momento all’altro. Nikola Kristovic è nato a Golubovci il 5 aprile 2000. Cresciuto nel settore giovanile dello Zeta, ha esordito in Prima squadra il 23 aprile 2016 in occasione dell’incontro di Prva Crnogorska Fudbalska Liga contro l’Iskra Rîbnița, terminato con il punteggio di parità, 1-1. Nella stagione 2018-2019 si è laureato capocannoniere del campionato con 17 reti in 33 presenze ed al termine della stagione è stato ingaggiato dalla Stella Rossa Belgrado che poi l’ha ceduto in prestito al Graficar Belgrado prima del ritorno alla base. Quindi, nell’estate del 2021 Krstovic è passato all’attuale società, il DAC Dunajská Streda, con cui ha messo a segno 37 reti in 66 gare ufficiali.Altro obiettivo del Lecce è Alexandre, nato a Tolone il 20 marzo 1994, francese naturalizzato guineense, attaccante del Caen e della nazionale della Guinea. Arrivare a Mendy in questo momento per il Lecce equivale a scalare una montagna, per svariati motivi. Innanzitutto di carattere economico alla luce delle pretese del Caen e, in parte, anche dello stesso calciatore. Mendy, che di anni ne ha 29, con il Caen ha collezionato 105 presenze, 44 reti e 9 assist.Dicevamo in apertura della cessione di Assan Ceesay. Il centravanti gambiano, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha firmato un contratto biennale con ilFc, club della Saudi Professional League. L’operazione consentirà al Lecce di incassare quasi 3 milioni di euro.