Lecce, Corvino chiarisce: «Su Ceesay accanimento social. Cerchiamo due centrocampisti e un attaccante»

La presentazione alla stampa del portiere Wladimiro Falcone è stata l'occasione, per i dirigenti del Lecce, di fare il punto sul mercato giallorosso. La conferenza dell'Area Tecnica con il responsabile Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera ha abbracciato moltissimi temi. Su Assan Ceesay Corvino non ha usato giri di parole: «Abbiamo avuto due richieste per lui ma non si sono finalizzate. Ma non per colpa del ragazzo, tantomeno del Lecce. E' andata così e ora fa parte del gruppo. Per lo scorso campionato abbiamo preso un attaccante dal doppio cognome, Ceesay-Colombo, che ha fatto 11 gol. Purtroppo i soldi per prendere uno da 11 gol non li abbiamo. Ricordo che Ceesay è stato pagato solo 300mila euro di procura e 0 di altro, e ha segnato 6 gol al primo anno in Italia. Mi è stato riferito dal mio ufficio stampa un accanimento social, una sorta di politica di distruzione che punta un giocatore e cerca di farlo passare per quello che non è.

Così nascono partiti di persone. Lo vedo con Ceesay».

Su Morten Hjulmand ha chiarito: «Il Lecce e lo Sporting hanno firmato l'accordo. Noi non abbiamo fatto il prezzo che pensiamo possa valere (20 milioni, ndc), siamo andati sotto il prezzo reale del giocatore. E abbiamo fatto ciò per esaudire una sua richiesta. E' stato lui a comunicarci in maniera educata, da capitano, la volontà di provare altri palcoscenici. Ora lui e lo Sporting sono in trattativa e mi auguro che il ragazzo possa cogliere questa opportunità, anche in breve tempo». Capitolo altri acquisti: «Dopo la partenza di Bleve abbiamo cinque portieri, Borbei rimarrà in prima squadra. Ad oggi i nostri obiettivi sono due centrocampisti, che con la cessione di Hjulmand non c'entrano nulla, e un attaccante».