I sauditi dell’Al Fayha non scherzano affatto e ieri hanno compiuto un altro passo importante per cercare di convincere il Lecce a privarsi del centravanti Assan Ceesay, autore di 6 reti nell’ultimo campionato di serie A, il primo della carriera. Dopo aver incassato un secco no da parte dei dirigenti del club giallorosso dinanzi all’offerta di 2 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante del Gambia, ieri i rappresentanti del club del presidente Saud Al-Shalhoub sono tornati alla carica con un rilancio che non ha lasciato indifferenti i dirigenti salentini: “Siamo pronti a pagare circa 3 milioni di euro oltre a farci carico degli oneri accessori dell’operazione”.

Una proposta senza dubbio indecente soprattutto poi se si tiene conto che, nell’estate del 2022, con uno dei suoi soliti colpi da maestro, Pantaleo Corvino si era accaparrato il centravanti della squadra campione di Svizzera, tra l’altro pure vice capocannoniere, senza sborsare nemmeno un euro. Sì, a parametro zero. Ora, a distanza di un anno, dinanzi al Lecce si presenta la ghiotta opportunità di mettere a segno una plusvalenza da sballo, sulla quale nessuno avrebbe scommesso un solo euro dodici mesi fa. Perché, è giusto ricordare, dopo le prime apparizioni in campionato in tanti avevano etichettato Ceesay come il classico bidone di mercato al punto da scatenare le ire di Corvino. Le prossime ore saranno decisive ma la sensazione è che Ceesay proseguirà la stagione in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Fayha dove lo attende a braccia aperte il tecnico croato Vuk Rašović.

Di sicuro, Corvino e Trinchera non si faranno cogliere impreparati dinanzi all’addio improvviso, e forse anche inaspettato, di Ceesay. Sul taccuino degli operatori di mercato del Lecce ci sono i nomi di altre scommesse su cui puntare per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie A. Perché in Salento, non disponendo di milioni da spendere per acquistare i calciatori, si punta tutto o quasi sulla forza delle idee. E i risultati fin qui hanno dato ragione al club di Sticchi Damiani.