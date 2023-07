C'è il sì del Lecce, manca quello di Ceesay: l'Al Fayha resta in stand by

Il futuro di Assan Ceesay dipende da... Ceesay. E sì perché Al Fayha e Lecce, dopo un lungo tira e molla durato alcune settimane, nella giornata di giovedì hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento del centravanti del Gambia al club saudita per una cifra molto vicina a 3 milioni di euro e con gli oneri accessori a totale carico del cessionario, quindi dell’Al Fayha. Ora la palla, è il caso di dire, passa al diretto interessato, ovvero Assan Ceesay. Una volta ottenuto il via libera del Lecce, i dirigenti sauditi si sono messi in contatto con l’agente del calciatore al fine di trovare l’intesa. È seguito un fitto scambio di email ma fino a ieri sera non era ancora stato raggiunto l’accordo. Pare infatti che Ceesay abbia avanzato una richiesta importante in termini di ingaggio e di durata per cui i dialoghi sono destinati a proseguire anche nelle prossime ore. Con la consapevolezza che l’Al Fayha farà il possibile per accaparrarsi l’ex centravanti dello Zurigo, autore nella passata stagione di 6 reti con la maglia del Lecce al debutto nel campionato di serie A.

In questa fase, ovviamente, i dirigenti del club di via Colonnello Costadura non possono far altro che restare in attesa di notizie, fermo restando che al Lecce non dispiacerebbe affatto mantenere in organico Ceesay. Non a caso la trattativa è decollata soltanto nel momento in cui l’Al Fayha ha presentato una proposta irrinunciabile per un calciatore arrivato un anno fa nel Salento a parametro zero.

Nel frattempo, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, secondo quanto anticipato dal sito di Gianluca Di Marzio, avrebbe puntato il mirino su uno dei migliori prospetti della Lidue 2, la serie B francese. Parliano di Jeremy Livolant, 25 anni, esterno offensivo francese di proprietà del Guingamp. Livolant è descritto come attaccante eclettico in grado di occupare sia la posizione centrale del tridente che la corsia laterale alta. Nell’ultima stagione ha realizzato 9 reti fornendo anche 11 assist per i compagni di squadra. In carriera, Livolant nelle 164 partite giocate in Ligue 2 ha realizzato 20 reti accompagnate da 21 assist. L’attaccante 25enne nativo di Morlaix, nella Regione della Bretagna, ha giocato anche una partita in Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese. Livolant non è però il solo calciatore attenzionato dai dirigenti del Lecce. Come sempre, Corvino e Trinchera setacciano tutti i mercati europei e solo dinanzi a condizioni tecniche ed economiche favorevoli affondano il colpo. Sarà così anche in questa finestra di mercato nella quale il Lecce è chiamato anzitutto ad individuare il sostituto tra i plai di Wladimiro Falcone. E non è escluso che, alla fine, il prescelto possa essere lo stesso Falcone.