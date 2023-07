Lecce, 15 gol nel primo test. Tripletta per il giovane Corfitzen

Il primo Lecce di Roberto D'Aversa segna 15 gol all'Us Postal, squadra dilettantistica dell'Alto Adige. A Folgaria, in ritiro, il primo test vede il Lecce vincere per 15-1. Il risultato, come spesso accade, è l'ultimo aspetto da tenere in considerazione. Per i giallorossi, in ritiro da pochi giorni, è stato un modo per sciogliere le gambe e iniziare a provare qualcosa del calcio voluto dal nuovo tecnico. Sotto gli occhi del responsabile dell'area tecnica Corvino e del direttore sportivo Trinchera, il primo a segnare è stato Maleh, che poi ha realizzato una doppietta.

Lecce-Postal, i marcatori

Per il Lecce hanno segnato Maleh (2), Strefezza, Corfitzen (3), Ceesay, Di Francesco, Listowski, Berisha, Dorgu, Rodriguez (3) e Burnete.

Strefezza ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Baschirotto, Dermaku, Hjulmand, Banda, Helgason, Almqvist e l'ultimo arrivato Rafia hanno svolto un lavoro personalizzato.