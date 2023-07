Colpo del Lecce: preso l'ex juventino Rafia. Il tunisino è già in viaggio verso Folgaria

Ora è ufficiale, Il centrocampista tunisino con passaporto francese, Hamza Rafia, 24 anni, è un nuovo calciatore del Lecce. L'accordo con il Pescara, società titolare del cartellino del calciatore, è stato ratificato questa mattina. Per mister D'Aversa un rinforzo di qualità per il centrocampo, un elemento in grado di dare un buon contributo in entrambe le fasi di gioco.

La nota del club giallorosso

"L'Us Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Rafia dal Delfino Pescara 1936. Il centrocampista classe '99 ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due. Rafia in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona,

prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Folgaria".