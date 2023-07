Nell’albergo che ospita il Lecce a Folgaria c’è abbastanza posto per nuovi arrivi. Anche la squadra giallorossa è un cantiere aperto, non potrebbe essere diversamente. Il calciomercato si è aperto ufficialmente da 17 giorni, ma i contatti tra società, tra procuratori e club, tra calciatori e direttori sportivi sono stati avviati ancor prima. La squadra che da ieri pomeriggio lavora al Centro sportivo “ Marzari ” ha bisogno di essere puntellata. Per il momento è così, ma il lavoro di Corvino e Trinchera potrebbe aumentare se alla porta del Lecce busseranno quelle società che hanno manifestato un certo interesse per coloro che si sono messi maggiormente in mostra nella scorsa stagione. « Vendere non è una necessità » , disse il presidente Saverio Sticchi Damiani in una recente conferenza stampa in cui parlò pure dello stato di salute del club giallorosso. Ma il vento del mercato potrebbe soffiare forte e portare via al Lecce coloro che oggi sono considerati i tiranti della squadra di D’Aversa. I nomi sono noti a tutti: Hjulmand, Baschirotto, Strefezza, ma si parla pure di Gendrey e Ceesay. Abbastanza per far sì che si verifichi una vera e propria rivoluzione.

Non una bella previsione per l’allenatore del Lecce , chiamato anche a predicare il proprio “ vangelo ” con frequenza quotidiana e inserire gradualmente i nuovi arrivati “ imboccandoli ” con pillole tattiche fino a quando non si metteranno al passo di coloro che lavorano dal primo giorno. D’Aversa dal mercato attende innanzitutto un portiere e un attaccante per completare i rispettivi reparti. Corvino e Trinchera non hanno perso le speranze di riportare in giallorosso Wladimiro Falcone, portiere che la Sampdoria ha rivoluto a casa esercitando il controriscatto nei confronti del Lecce. Sotto la L anterna, però, non possono mantenere due portieri di buon calibro: tra Audero e Falcone uno è di troppo. Entrambi non vorrebbero giocare in Serie B, ma la società blucerchiata vorrebbe almeno trattenerne uno. Falcone non accetterà il ruolo di riserva dopo l’ottima stagione vissuta a Lecce, in Serie A. Per questo motivo avrebbe espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia giallorossa. A lui non sta pensando solo il Lecce, la volontà del calciatore conta, ma il club blucerchiato valuterà l’offerta e la formula migliore. Qualche sviluppo in più potrebbe registrarsi già nelle prossime ore , anche se la Sampdoria vuole vederci chiaro perché anche lei non può restare scoperta in un ruolo fondamentale. Il ritorno di Falcone rappresenterebbe per il Lecce la soluzione migliore e la più affidabile. I due responsabili del mercato stanno lavorando al ritorno dell’estremo difensore romano.