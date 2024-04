Lecce, stagione finita per Banda. Intervento al ginocchio per l'attaccante dello Zambia

Una brutta notizia per il Lecce in vista dello sprint finale per la salvezza. Il tecnico dei giallorossi, Luca Gotti, nelle ultime sei partite di campionato dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti della rosa, Lameck Banda, L'attaccante dello Zambia infatti dovrà fermarsi per sottoporsi ad intervento chirurgico al ginocchio destro. In queste ultime settimane il numero 22 giallorosso ha fatto di tutto per potersi rendere utile alla squadra, anche part time, ma la situazione è andata via via peggiorando fino alla decisione di chiudere in anticipo la stagione. La notizia è stata comunicata in serata dall'ufficio stampa del club giallorosso: "L'Us Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda verrà sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio, a causa di una gonalgia destra da rotula alta". A questo punto, Banda tornerà disponibile soltanto nella prossima stagione sportiva.

Un bel guaio per il tecnico Gotti che contava moltissimo sull'apporto di Banda per raggiungere al più presto l'agognato traguardo della permanenza in serie A.

In questa stagione l'attaccante dello Zambia - legato da contratto al Lecce fino al 2026 - ha collezionato 21 presenze, 2 gol e 4 assist.