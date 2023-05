Assan Ceesay, esultanza alla Lukaku contro la Juventus (ma non è la prima volta). E non viene ammonito. La ricostruzione

Assan Ceesay, gol ed esultanza alla... Lukaku. Contro la Juventus, sotto la curva. L'attaccante del Lecce segna ed esulta con un dito alla tempia e uno davanti alla bocca, come a voler zittire tutti i razzisti. Non un riferimento, evidentemente, alla tifoseria juventina ma più generale e meno circostanziato. Ceesay aveva già esultato così dopo la rete messa a segno al Via del Mare contro la Sampdoria. Per capirsi: il discorso è più ampio, ma l'esultanza ha comunque una forte valenza anti-razzista.

Ceesay come Lukaku: i precedenti

La scorsa settimana aveva esultato così Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, nella partita contro il Monza, con la stessa simbologia. Adesso è toccato nuovamente a Ceesay.

Curiosità regolamentare: se l'esultanza in questo modo era costata un giallo a Romelu Lukaku (per altro anche con una evidenza regolamentare rispettata), la grazia poi ricevuta dalla Figc ha probabilmente "smosso" le coscienze. Ceesay non è stato ammonito.