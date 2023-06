Cessay finisce nel mirino dei club dell'Arabia Saudita. Pongracic verso il ritorno nel Salento

Suonano sirene arabe per Assan. L’attaccante delè finito nel mirino di alcuni dei maggiori club della, il massimo campionato di calcio dell’che sin dalla scorsa stagione ha cominciato ad accaparrarsi i più forti e popolari calciatori del mondo. Su tutti senza dubbio il portoghese Cristiano, punta di diamante dell’Il 29enne centravanti del Lecce e della nazionale del Gambia è reduce da una stagione positiva in serie A con la squadra del presidente. Alla prima esperienza nel massimo campionato di calcio italiano, Ceesay ha messo a segno 6 reti in 29 partite giocate, quasi tutte decisive per le sorti della squadra allenata da Marco Baroni. Un bottino considerevole soprattutto se si considera che attaccanti di fama internazionale non hanno raggiunto nemmeno quota 5 gol nella classifica marcatori di serie A 2022-2023. Ceesay, tra alti (tanti) e bassi (pochi), è stato tra i principali artefici della permanenza dei giallorossi nell’Olimpo del calcio italiano al punto da meritare la conferma anche per il prossimo campionato. Ovviamente, da qui alla fine del mercato il direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo, e il direttore sportivo, Stefano, dovranno tener conto anche del forte interessamento dei club sauditi che fin qui va detto, non si è ancora tramutato in richiesta ufficiale. Soltanto sondaggi, dunque, dinanzi ai quali il Lecce non ha potuto far altro che rallegrarsi perché sono la conferma del buon lavoro sul mercato fatto la scorsa estate. Vale la pena ricordare che esattamente un anno fa il Lecce si assicurato a parametro zero il vice-capocannoniere della, autore di 20 gol in 32 partite, decisive per la vittoria dello scudetto delloIn queste ore intanto i dirigenti del Lecce sono al lavoro per trovare l’intesa con ilper il trasferimento in giallorosso di Marin, probabilmente a titolo definitivo. Dopo la sfortunata esperienza della passata stagione, condizionata da un grave infortunio nell’amichevole invernale con l’Udinese dopo un avvio di stagione decisamente positivo, Pongracic prima di tornare a casa per le vacanze ha fatto capire chiaramente di voler tornare vestire la maglia del Lecce. Da qui la decisione dei dirigenti salentini di tornare alla carica con il Wolfsburg al fine di trovare l’intesa migliore per tutti, tenendo ben presente però che l’acquisizione del cartellino e l’ingaggio del difensore croato hanno dei costi molto elevati. Ecco perché le parti, d’intesa con l’agente di Pongracic, sono al lavoro da giorni. Va detto inoltre che lo stesso Wolsburg nei giorni scorsi avrebbe fatto un sondaggio attraverso l’agente del calciatore per Valentin. Il laterale difensore transalpino in questi giorni è impegnato con la Francia nelle fasi finali del Capionato d’Europa Under 21. Lo stesso Gendrey è stato seguito con interesse nel corso della stagione anche da club italiani, su tutti il Torino del presidente Urbano Cairo.Nei prossimi giorni, il nuovo allenatore del Lecce, Roberto, tornerà in città per la presentazione ufficiale. Sarà anche l’occasione per parlare a 360 gradi con i dirigenti del Lecce spaziando dal mercato fino all’organizzazione del ritiro precampionato che comincerà ufficialmente il 16 luglio ama che potrebbe comunque essere preceduto da un pre-ritiro da effettuare in sede prima del trasferimento in montagna.