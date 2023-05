Lecce, il gambiano Ceesay ha segnato più gol di tanti altri colleghi di fama

È finito nel mirino della critica perché, a detta di tanti, “” o perché “”. Opinioni rispettabili, per carità, ma che in parte però sono smentite dai numeri aggiornati alla 36ª giornata del campionato di serie A. È sufficiente dare uno sguardo allaper accorgersi che Assanè stato fin qui protagonista di una buona stagione. Soprattutto poi se si considera che per il centravanti delè stata la prima esperienza in Italia.A dare ragione a Ceesay, convocato dal Gambia per la sfida del 20 giugno col Sudan, sono i numeri della classifica marcatori. L’attaccante del Lecce infatti ha messo a segnoin 32 partite rimanendo in campo 1.682’, una media di. Come Ceesay anche altri due illustri colleghi comedell’Empoli edella Sampdoria hanno realizzato lo stesso numero di reti (6). Caputo però di partite ne ha giocate 36 per un impiego di 2.822’ e la media di un gol ogni 471’; Gabbiadini invece è stato in campo 33 volte per 2.183’ giocati e una media di un gol ogni 364 minuti.Non è tutto perché c’è pure chi ha fatto peggio di Ceesay pur disponendo di qualità tecniche infinitamente superiore e di una buona esperienza in serie A. Qualche esempio? Andrea, desideroso di giocare in Nazionale, che con il Sassuolo in 30 partite ha realizzato 5 reti con una media di un gol ogni 404’. E poi ancora Krzysztof, centravanti della Salernitana, autore di 4 reti in 30 partite e un media di un gol ogni 491’. Sorvolando poi sul campione del mondo Angel Di Maria, che non è una prima punta e che comunque ha segnato 4 reti, con una media di un gol ogni 319’ della Juventus, arriviamo al monzese Andrea, autore di 3 gol e una media di una rete ogni 532’. Nell’Atalanta l’ex giallorosso Luisinvece ha segnato solo 2 volte con una media di un gol ogni 521’ mentre il connazionale e compagno di squadra Duvan, pure lui 2 reti all’attivo, in questa stagione ha segnato un gol ogni 697’. Poi ci sono attaccanti del calibro di Milandel Verona e Mattiadell’Empoli, fermi a 1 gol in stagione. Infine, Eldor, stella dell’Uzbekistan, attaccante dello Spezia, prelevato in prestito dalla Roma alla modica cifra di 1,5 milioni di euro e autore finora di 1 gol.Un’ultima considerazione: gli uomini del reparto offensivo del Lecce hanno realizzato complessivamente 23 reti. Niente male per una neopromossa.