Ceesay, ora è ufficiale: giocherà in Arabia Saudita. La foto della firma del contratto

Poco prima dello scoccare della mezzanotte, il Damac, club di spicco della Saudi Professional League, ha ufficializzato attraverso il profilo Instagram ufficiale l'ingaggio di Assan Ceesay con un post corredato dalle foto della firma del contratto e della consegna ufficiale della maglia numero 9 direttamente dalle mani del presidente del Damac, l'ingegnere Khaled Bin Mashat. Il trasferimento di Ceesay al sodalizio saudita frutterà al Lecce circa 3 milioni di euro mentre il calciatore vedrà triplicato l'ingaggio: il buon Assan passerà da 600 mila euro a quasi 2 milioni di euro.

Fine della telenovela

Si conclude così una delle vicende di mercato più complicate e ricche di colpi di scena dell'estate 2023. Come si ricorderà, circa un mese fa prima il Lecce e poi lo stesso Ceesay avevano raggiunto l'accordo con un altro club dell'Arabia Saudita, ovvero l'Al Fayha.

Solo che al momento di rendere ufficiale l'intesa i dirigenti sauditi hanno pensato bene di far perdere le proprie tracce gettando nello sconforto il centravanti gambiano. Quando il sogno di giocare nella Saudi Professional League sta per svanire all'improvviso è spuntato il Damac che, a differenza dei rivali dell'Al Fayha, nel giro di pochissimi giorni hanno concluso l'affare. Per la soddisfazione di tutti.