"Il contadino cerca moglie": un salentino tra i protagonisti del reality. Ecco chi è

Alla ricerca dell'anima gemella: c'è anche un salentino tra i concorrenti del programma televisivo "Il contadino cerca moglie", il reality show condotto da Gabriele Corsi in cui alcuni single di campagna aprono le porte delle loro fattorie e dei loro cuori ai single di città nella speranza di trovare l’amore. Il reality ha presentato i single in cerca dell’anima gemella nella prima puntata casting dal titolo “I protagonisti”. Tra gli otto i contadini che si sono messi in gioco per cercare l’anima gemella c'è Stefano Adamo, 47 anni, di Alliste (in provincia di Lecce), titolare dell'azienda che porta il nome di famiglia (chi non ha mai assaggiato le patate o l'olio Adamo?).

Stefano Adamo, o "Patata Joe"

Stefano è un “ragazzo” di 47 anni, papà di una splendida quindicenne che è la sua vita. Da tutti è chiamato “Patata Joe”: la sua azienda infatti produce principalmente patate, oltre che olio. Uomo di solidissimi principi e dotato di grande spirito, “Patata Joe” cerca una donna che abbia voglia di immergersi nei profumi e nei sapori della Puglia. «L'amore è un tassello della vita che mi manca - dice Stefano nella sua presentazione - e penso sia sempre più difficile trovare l'amore alla mia età, perché si diventa più esigenti».

Tutti i contadini in cerca dell'anima gemella

Ci sono poi Dario, 32 anni, di Recanati (Macerata), agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana; Lorenzo, 29 anni, dalla Val di Pejo-Celledizzo (Trento), che dirige l’azienda agricola di famiglia; Alessandro, 32 anni, da Atzara (Nuoro), produttore di frutta e verdura; Teodoro, 27 anni, da Vamperti-Londa (Firenze), coltivatore di canapa; Enrico, 23 anni, dalla dalla Val di Fassa – Soraga (Trento) e dopo aver comprato a 15 anni la sua prima mucca non si è più fermato; Michele da Roscigno (Salerno), 41 anni e dopo aver provato il lavoro in fabbrica ha deciso di ritornare ad una vita più a contatto con la natura e gli animali, creando una sua azienda agricola; infine Nicolò da Terni, 27 anni e gestisce un'azienda agricola.

Dove guardare le puntate

Il programma è partito lo scorso 9 maggio e va in onda sul Nove ogni lunedì alle 21.25. Nella prima puntata i concorrenti si sono presentati ed hanno parlato di sé e delle loro aspettative rispetto all'anima gemella. Dalla prossima puntata si entra nel vivo. Per chi avesse perso o volesse riguardare la prima puntata, baste collegarsi alla piattaforma streaming del canale a questo indirizzo: https://nove.tv/live-streaming-nove/

