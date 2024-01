Spari nella notte contro una casa: trovati cinque bossoli

Spari contro un’abitazione nella notte. È mistero, ad Alliste, per l’esplosione di cinque colpi di pistola verso la porta di ingresso di un appartamento abitato da una famiglia del posto. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e della polizia locale: il sospetto è che quanto avvenuto sia il frutto di screzi di natura privata.

L’intimidazione è andata in scena dopo le 3 della notte tra venerdì e sabato.

I colpi sono stati uditi distintamente dall’intero quartiere del centro. La strada su cui si trova l’abitazione, via Vecchia Gallipoli, è infatti a poche centinaia di metri da piazza San Quintino. I primi ad accorgersi di quello che era accaduto, perché svegliati di soprassalto dalle esplosioni, sono stati proprio i padroni di casa, che usciti per strada si sono trovati di fronte alla porta della loro abitazione danneggiata dai proiettili.

L'arrivo dei carabinieri

Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano e i colleghi della stazione di Racale, che insieme agli agenti della polizia locale di Alliste hanno avviato le indagini per risalire agli autori e alle cause dell’atto intimidatorio. Il primo passo è stato eseguire un sopralluogo nelle vicinanze: una ricerca che ha permesso di ritrovare cinque bossoli calibro 7,65. Da questo elemento gli investigatori sono partiti per cercare di fare chiarezza sul preoccupante episodio.

Sono state anche acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso i movimenti sospetti di qualcuno nelle vicinanze dell’abitazione presa di mira. Gli investigatori hanno anche ascoltato il proprietario dell’abitazione, per cercare di capire se dietro l’accaduto possa esserci qualche screzio di natura privata. Saranno gli approfondimenti delle prossime ore a dare un quadro più chiaro.