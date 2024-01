Era scomparsa da quattro giorni, l'insegnante 57enne ritrovata senza vita

Giulia Maffei, l'insegnante di 57 anni di Modugno, in provincia di Bari, scomparsa da quattro giorni, è stata ritrovata questa mattina, senza vita, nelle campagne nei pressi di via della Repubblica a poche centinaia di metri da casa. Per le ricerche stamattina si era alzato in volo anche un elicottero drago dei vigili del fuoco che ha localizzato il cadavere della donna. Indagini in corso per accertare la causa della morte.

Chi era

Giulia Maffei, 57 anni, insegnante di sostegno della scuola secondaria “Casavola”, ha lasciato la sua abitazione, in via Fiume, nei pressi dell’Istituto di Istruzione Superiore secondaria "Tommaso Fiore", intorno a mezzogiorno di mercoledì. La docente era separata da qualche anno.

Si era allontanata da casa senza portare con sé i documenti. A dare l’allarme e a sporgere denuncia ai carabinieri è stato il figlio, Giuseppe Campanale, che non riuscendo a mettersi in contatto con la mamma e non riuscendo a trovarla si è rivolto alle forze dell’ordine.