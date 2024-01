Il padre non versa gli alimenti e si disinteressa, il tribunale gli toglie la patria potestà. Sentenza storica: «I figli sono adottabili»

Il padre non versa il mantenimento, non si fa mai sentire e si disinteressa dei figli per anni: il rischio è quello d perdere la patria potestà. È quello che è accaduto a un genitore di due ragazzini nati più di una decina di anni fa a Feltre, residenti sul territorio. Nonostante la sua battaglia non è riuscito a mantenere il suo cognome per i propri figli, che, come provavano i fatti, non aveva mai considerato.

La sentenza del tribunale è storica, per i giudici i figli sono adottabili dal nuovo compagno della madre. La decisione dei giudici.