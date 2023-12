Salento, a bordo dell'auto con cocaina e marijuana pronte per essere vendute: un arresto e due denunce

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Racale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e denunciato in stato di libertà altri due, nel centro abitato di Alliste. In particolare, nel corso di un servizio specifico di controllo del territorio nella zona periferica di Alliste, l’attenzione dei militari è stata attratta da una piccola autovettura, una utilitaria, ritenuta sospetta, con a bordo tre giovani.

Una volta fermato il mezzo ed identificato i tre occupanti, i Carabinieri hanno ritenuto opportuno fare approfondimenti ed hanno proceduto a perquisizione personale dei 3 giovani, successivamente estesa all’autovettura, a bordo della quale viaggiavano. E' stata rinvenuta della sostanza stupefacente, per un peso totale di 40 grammi circa, verosimilmente cocaina, suddivisa in svariate dosi pronte alla presumibile attività di spaccio e di una dose di marijuana.

Sequestrati anche soldi in contanti

Inoltre sono trovati anche diverse centinaia di euro, in contanti, verosimilmente connessi all’attività posta in essere dai soggetti.

Il presunto stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre il conducente dell’auto è stato tratto in arresto e, al termine delle operazioni, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini, è stato sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari. Gli altri due identificati sono stati invece denunciati in s.l. per il medesimo reato.