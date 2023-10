Ancora incendi nella notte: distrutte tre auto nel Salento

Ancora incendi e ancora auto distrutte nella notte nel Salento. questa volta due incendi si sono sviluppati ad Alliste e a Gallipoli e ad essere distrutte sono state tre auto.

Ad Alliste

Ad Alliste, attorno alle 00.30, le fiamme hanno interessato una Volkswagen Golf e di una Mini parcheggiate in via Melissano, in un piazzale di una concessionaria di automobili. L’opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni a persone e cose.

A Gallipoli

Poco più tardi, alle ore 01.30 circa, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Cagliari, per l'incendio di una Fiat Panda. Anche in questo caso, le cause del rogo sono in corso di accertamento.