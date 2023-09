Salento, il forte vento abbatte un palo su un'auto: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata, pochi minuti fa, a Racale, nel Salento. Un palo della pubblica illuminazione è caduto su un'auto in transito e solo per pochi centimetri non ha colpito in pieno il conducente.

È avvenuto sulla strada che conduce ad Alliste, proprio al confine tra i due Comuni, all'altezza del supermercato Di Meglio. Il palo della pubblica illuminazione, metallico e con la base corrosa, a causa dell'oscillazione causata dal vento è precipitato a terra proprio mentre stava transitando una Fiat Panda, guidata da un giovane del posto. L'auto si stava dirigendo da Racale verso Alliste.

Tragedia sfiorata

Il palo ha colpito l'auto tra il tettuccio e lo sportello anteriore del lato passeggero. "Non oso immaginare - è il commento dell'automobilista - cosa sarebbe accaduto se il palo avesse colpito l'auto al centro o se sul seggiolino sul retro ci fosse stata mia figlia. È inaudito che possano accadere cose del genere.Sporgerò denuncia per quanto accaduto".

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Racale, che hanno rimosso il palo e chiesto l'intervento dei tecnici per la messa in sicurezza dei cavi elettrici.

Intervenuto anche il 118: il personale medico si è assicurato sul posto delle condizioni dell'uomo, che fortunatamente se l'è cavata con un grosso spavento.