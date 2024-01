Incidente in centro: con l'auto contro il palo della luce, si ribalta

Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi l'incidente che si è verificato questa mattina alla periferia di Alliste, nel Salento. Un'auto si è ribaltata dopo aver colpito in pieno un palo della pubblica illuminazione. L'automobilista è fortunatamente rimasto illeso.

Il sinistro è avvenuto all'ingresso del paese, sulla strada che conduce alla frazione Felline. La vettura, una Wolksvagen Golf di proprietà di un'azienda di autonoleggio, era guidata da un 26enne del posto.

Per cause ancora in corso di accertamento - ma quasi certamente per l'asfalto reso scivoloso dall'umidità - il giovane ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro il marciapiede e contro un palo della pubblica illuminazione, che a causa dell'impatto è stato divelto.

L'auto si è capovolta, ma fortunatamente il conducente non ha riportato ferite ed è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia municipale di Alliste.