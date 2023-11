Salento, spaccio di droga: stupefacente nascosto in un locale abbandonato. Due arresti

Sorpresi dai carabinieri in possesso di droga, per due uomini, ritenuti gli autori del presunto spaccio in un locale abbandonato di Alliste, si sono aperte le porte del carcere di Lecce. L’attività è stata condotta dai militari della stazione di Racale.

In particolare, ieri pomeriggio a seguito di un servizio specifico di controllo del territorio nella zona di Alliste, i militari dell’Arma hanno notato movimenti anomali nei pressi delle case popolari. L’attenzione degli investigatori è stata attratta da un giovane, all’uscita di un locale abbandonato. Nel corso del controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di una dose di polvere bianca, presumibilmente cocaina.



Pertanto, i Carabinieri hanno approfondito la vicenda e, all’interno del locale, hanno notato e controllato altri due giovani, già noti ai militari. Nel corso delle successive perquisizioni personali e poi del locale, i Carabinieri della Stazione di Racale, competente per territorio, hanno rinvenuto vari involucri contenenti presumibilmente dosi di sostanza stupefacente, in particolare circa 35 grammi di presunta cocaina e 13 grammi probabilmente di crack, occultati all’interno di un mobile.

Nel corso dell’attività di Polizia Giudiziaria, sono state rinvenute forbici, nastro isolante, un bilancino, centinaia di euro in contanti, verosimilmente connessi al rinvenimento della sostanza sopra citata.

Al termine delle operazioni, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, le due persone sono state associate alla Casa circondariale di Lecce, mentre il primo giovane è stato segnalato in Prefettura.