Droga nascosta in bagno, ma il cane Quintin la fiuta e lo fa arrestare

A nulla è servito nascondere la droga dietro lo specchio di un piccolo bagno, perché lo stratagemma non è bastato ad ingannare il fiuto di Quintin, il cane carabiniere che ha aiutato i suoi colleghi umani ad arrestare uno spacciatore a Pulsano, nel Tarantino.

I Carabinieri hanno così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne del posto.

Le perquisizioni in casa

Nell’ambito delle attività volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel comune ionico, i militari, coordinati dal Comandante della Compagnia di Manduria, hanno svolto alcune perquisizioni domiciliari con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno.

“Quintin”, un pastore tedesco di 8 anni del Nucleo Cinofili di Modugno, specializzato proprio nella ricerca di sostanze stupefacenti, ha subito orientato le ricerche dei “colleghi”, conducendoli in un piccolo bagno.

Qui, il giovane, visibilmente agitato, ha capito di non avere altra scelta che consegnare lui stesso la sostanza stupefacente che aveva ben nascosta in un mobile situato dietro ad uno specchio.

Il sequestro di droga

I militari hanno così sequestrato 8 involucri, confezionati singolarmente, con all’interno hashish, per un peso complessivo di oltre 100 grammi.

La perquisizione è proseguita, permettendo ai carabinieri di rinvenire altri tre involucri contenenti cocaina, per un totale di circa 30 grammi, un integratore di manna, sostanza comunemente utilizzata per il “taglio” dello stupefacente, con ancora un coltello infilato nella confezione, un bilancino elettronico di precisione, e 840 euro in contanti, ritenuti provento illecito.

L'uomo è stato condotto ai domiciliari.

Quintin è tornato in caserma

Al termine delle operazioni, Quintin è tornato a casa sua, presso il Nucleo Cinofili Carabinieri, dove vive da sei anni, pronto per un’altra avventura, per lui solo un gioco, nel contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.