Vendeva droga a un 14enne: arrestato in flagranza per spaccio

Alla vista della polizia ha cercato di gettare via la droga, ma il movimento non è sfuggito agli agenti delle Volanti, che passavano lungo viale Giovanni Paolo II, a Lecce, ed hanno deciso di vederci chiaro. Il controllo si è concluso con un arresto per spaccio.

I controlli antidroga



L’immediato controllo e le verifiche effettuate hanno consentito agli agenti di accertare come un 24enne si fosse disfatto di un involucro contenente 3,4 grammi di hascisc. Accanto a lui c'era un ragazzino di 14 anni che si era rivolto al maggiorenne proprio per acquistare la sostanza stupefacente, concordando un appuntamento al telefono.

L'arresto per spaccio



La perquisizione personale ha consentito di rinvenire addosso allo spacciatore un sacchetto in stoffa di colore vedere, occultato all’interno della maglia indossata, contenente 4 involucri di hashish, per un peso

complessivo di ulteriori 10 grammi. Il giovane è stato arrestato per spaccio e condotto nel carcere di Borgo San Nicola.