Cinquemila passeggeri al giorno e flussi superiori ai livelli pre-pandemia: Sgm chiude il bilancio 2023 con dati nettamente positivi e prevede un trend 2024 ancora più incoraggiante. Nei primi 4 mesi di quest’anno, infatti, la società del comune di Lecce divenuta a totale partecipazione pubblica ha registrato 30mila passeggeri in più rispetto al totale 2023 e 100mila passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un segnale di crescita importante sia per la risposta della cittadinanza verso l’uso dei mezzi pubblici, sia per gli indicatori economici. Il bilancio di esercizio è stato presentato ieri mattina nell’Open space di Palazzo Carafa dall’amministratore unico di Sgm, Francesco Cantobelli, dal direttore generale, Ugo Guacci, e dal sindaco, Carlo Salvemini. Con un valore della produzione di 10.873.000 euro (+2,13% sul 2022), l’utile netto nell’anno passato è stato di 477.194 euro ed è stato interamente destinato dall’Assemblea dei soci a riserva straordinaria, mentre i ricavi ammontano a 227.000 euro.

I dati



La fetta più grossa del valore della produzione è costituita dal trasporto pubblico urbano (autobus e filobus) con ricavi di 5.529.000 euro (+4% sul 2022), subito seguito dalla sosta tariffata con un ricavo di 4.970.000 euro (+4,5% sul 2022). Per quanto riguarda quest’ultima, solo dai parcometri sono stati ricavati 3.134.000 euro, valore in lieve calo rispetto al 2022 (-3,8%), mentre ha fatto un balzo del +70% l’utilizzo dell’applicazione per la sosta tariffata, che ha fatto incassare 1.311.000 euro.

Nel 2023, sono stati percorsi 1.560.224 chilometri da autobus e filobus, che hanno trasportato 1.372.248 passeggeri, oltre 300.000 in più rispetto al 2022: il dato 2023 si colloca ai livelli pre-pandemia, testimoniando il ritorno di fiducia da parte degli utenti nel mezzo pubblico, che nel 2021 erano crollati a 580.000. Peraltro, nel 2023 sono aumentati sia i passeggeri con abbonamento, passati dai 653.000 del 2022 agli 889.000 del 2023, sia quelli con ticket, saliti dai 403.000 del 2022 ai 484 del 2023. I mezzi pubblici a disposizione di Sgm sono in tutto 59 (47 autobus e 12 filobus) e servono 300 fermate lungo una rete che si dipana per 136 chilometri.

«Nel programma di mandato dell’amministrazione comunale avevamo preso l’impegno della pubblicizzazione di Sgm e, con i tempi tecnici dettati dai passaggi burocratici, abbiamo mantenuto la promessa – ha affermato ieri il sindaco Salvemini –. Nel bilancio di esercizio 2023, si dà evidenza dell’evoluzione e della trasformazione dell’offerta del trasporto pubblico urbano avviato in città. La pubblicizzazione consente di disporre dei 900mila chilometri in più di servizi minimi della Regione Puglia e tale risorsa ci consentirà di incrementare le frequenze delle linee attualmente disponibili e di estendere l’orario di fruizione del servizio. Inoltre, con il Piano degli investimenti, inserito nel Piano economico-finanziario approvato dal Consiglio comunale, sono previsti ulteriori investimenti per dare ancora maggiore qualità al servizio: dalla nuova sede aziendale alla geolocalizzazione della flotta durante l’esercizio, dall’adeguamento della bigliettazione elettronica a nuove assunzioni. Tutto questo per far sì che ci sia un allineamento agli standard di servizio contemporanei, in una città che intende investire nel trasporto pubblico urbano e che, per estensione, può essere definita una città metropolitana».

L’amministratore unico Cantobelli ha ripercorso le tappe della trasformazione di Sgm da società della sosta in società dei trasporti, dal commissariamento del 2019 fino alle attività propedeutiche alla pubblicizzazione: «Abbiamo riportato Sgm ad avere basi economiche solide dopo che, per effetto della pandemia, nel 2021, per la prima volta, la società non aveva chiuso in attivo il proprio bilancio. Oggi siamo finalmente in dirittura d’arrivo, essendo infatti soltanto in attesa che si concluda il processo di pubblicazione all’Anac, all’aurorità nazionale anticorruzione, dell’affidamento approvato dal Consiglio comunale a fine marzo 2024. Uno sforzo che ci ha permesso di essere i primi in Puglia a procedere con l’affidamento in house del servizio, perché tutte le società di trasporto pugliesi vanno ancora avanti che proroghe degli affidamenti precedenti».

Anche per il direttore di esercizo, Ugo Guacci, «questo nuovo modello funziona e stiamo conquistando sempre nuove fasce di utenza, tra cui quelle dei giovanissimi, che usano i bus per andare allo stadio o nelle marine leccesi»