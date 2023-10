Salento, incendio auto nella notte: era parcheggiata all'interno di un garage

Era parcheggiata all'interno di un garage l'auto incendiata nella notte in un Comune del Salento: le forze dell'ordine sono al lavoro per comprendere la natura dell'incendio non escludendo nessuna pista.

L'intervento dei vigili del fuoco

Poco prima della mezzanotte una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è intervenuta in via Torino a Pisignano, frazione del comune di Vernole, per incendio autovettura marca Fiat modello Panda parcheggiata all'interno di un garage di una civile abitazione. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di verificare la natura dell’incendio.