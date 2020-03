Dai fornelli del ristorante al teatro su Facebook: la posta del cuore (tutta da ridere) di Daniela e Annarita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornerà l’estate. Tornerà la bella stagione con le cene in compagnia su un tavolo quadrato che custodisce ricordi preziosi e sa di casa, affetto e amicizia. Torneranno, la parmigiana, la pitta di patate, la millefoglie e lo spumone artigianale di Daniela, la Macara madre. L’aspettano tutti i suoi clienti, come tutti aspettiamo di poter compiere gesti semplici e vitali per la nostra routine stravolta da una emergenza - quella del coronavirus - che mai avremmo pensato di vivere.Giorni pesanti, interminabili in cui in cui i social giocano un ruolo fondamentale anche per quelle generazioni di non nativi digitali che con gli smartphone hanno preso confidenza poco a poco, non senza qualche iniziale benevola maledizione. E grazie a questi contenitori il filo del contatto non si spezza. E’ nato così, quasi per caso, l’appuntamento con “parla con tre”, una comica posta del cuore comica ideata da Daniela Montinaro, titolare del ristorante Le Macare di Alezio e Annarita Merenda, amica di una vita e socia ai tempi dell’apertura del locale. Una vera e propria sit com in cui le due carismatiche donne mettono in scena in pochi minuti dialoghi esilaranti.Il format è sempre lo stesso: arriva una video domanda da singolari personaggi femminili interpretati da Annarita Merenda e Daniela risponde. O meglio a rispondere sono quattro figure femminili. Quattro stereotipi di donne che rispondono a particolari categorie di cui con raffinata ironia ne esalta gli aspetti peculiari e gli atteggiamenti più grotteschi. Ad aiutarle nel montaggio, nei titoli e nella realizzazione Simona Palese, comunicatrice creativa che da sempre collabora con Le Macare. «Tutto è nato così per gioco, perché avevamo voglia di ridere in questi giorni di isolamento- commenta Daniela. Per dare un po’ di leggerezza. I miei personaggi nascono da filtri di instagram, ho dato una personalità ad ogni faccia. C’è la “Ndata” che è la tipica signora salentina bisbetica di paese che critica tutto e tutti, Crocifissa una ragazza timida che vive in un mondo tutto suo, la signora Trombona che rappresenta una professionista, forse una psicologa, dall’accento nordico, dolce e determinata, l’intellettuale del gruppo che dà il consiglio finale; e infine Finferly, una donna un po’ snob e antipatica, il personaggio negativo insomma, che fa i doppi giochi. Poi ci sono i diversi personaggi di Annarita che è una vera e propria attrice». E crea personaggi che pongono le domande più strane, dai consigli di natura sessuale fino ai dubbi sul comportamento da tenere in questi giorni: trucco, parrucche, abbigliamento, dettagli studiati per generare figure perfette e istrioniche. L’una la spalla dell’altra.Annarita invia la domanda, Daniela crea le risposte, ognuna realizza il proprio video nella propria abitazione che poi viene montato. «Devo dire – continua Daniela- che in questi giorni di grande emergenza mi pongo dei dubbi sull’opportunità o meno di fare questa cosa. Però la gente ha voglia di ridere, ci aspetta, si è affezionata ai personaggi e li conosce. Mi arrivano decine di messaggi chiedendomi quando saremo online. Proprio per questo gli ultimi video però affrontano temi più seri e nello specifico il tema del contagio, prendendo spunto dalla domanda per sensibilizzare sulla necessità di evitare i contatti sociali». L’appuntamento è sui profili personali delle due “macare” nel tardo pomeriggio. Almeno su facebook gli assembramenti non sono vietati.