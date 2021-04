Una "macara" ai fornelli: la chef salentina su Food Network

Condurrà un format televisivo cucitole addosso, "Una macara ai fornelli" in onda dal 18 aprile su Food Network la rete televisiva interamente dedicata alla cucina edita da Discovery, sul canale 33 di Sky. "Una cuoca fattucchiera è pronta a guidarci alla scoperta dei sapori unici pugliesi... " recita il claim ma è chiaro che per i salentini le, la "macara" non ha bisogno di troppe presentazioni. La cucina contadina fiore all’occhiello del Salento fa infatti de “Le Macàre”, ristorante di Alezio meta obbligata dei buongustai, un punto di riferimento della tipicità, ma con ampie concessioni alla ricerca. Protagonista della trasmissione sarà ovviamente la “macàra” Daniela Montinaro, chef titolare del ristorante.