Vacanza salentina per Gianluca Vialli: pranzo a base di pesce in spiaggia a Gallipoli con gli amici

Vacanza salentina per il campione Gianluca Vialli, avvistato in spiaggia a Gallipoli in un momento di relax con gli amici.

Il capo delegazione della Nazionale italiana ha trascorso qualche giorno in Puglia, passando per Bari, Otranto e Matera. A Gallipoli è stato avvistato in spiaggia e poi anche al ristorante del lido Sottovento della Baia Verde. Allo staff del lido il campione ha chiesto informazioni sul Salento e soprattutto sui periodi in cui è possibile trascorrere una vacanza senza l'eccessivo affollamento di turisti. Che abbia intenzione di acquistare una casa a Gallipoli o nell'hinterland? Di certo, Vialli ha promesso che tornerà.

Al ristorante, dopo aver mangiato con gusto tagliolini al nero con ragu di seppia e una frittuta di calamari e gamberi, ha chiesto di salutare lo chef, Nicolas Pisanello (in foto con Vialli) con cui si è complimentato per la delicatezza dei piatti.

Passata l'emergenza covid, sono tanti i vip che stanno tornando in Puglia per un break: appena qualche settimana fa la nuotatrice Federica Pellegrini ha soggiornato a Polignano con le amiche per l'addio al nubilato mentre Patty Pravo ha festeggiato a Lecce, con vista Duomo, il suo compleanno.