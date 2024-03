Daspo di due anni per un calciatore: dopo un gol aveva rotto i pannelli di protezione

CANOSA DI PUGLIA - Il Questore della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nell'ambito delle attività di prevenzione del fenomeno della violenza durante gli eventi sportivi, ha disposto un provvedimento di Daspo nei confronti di un calciatore , un 31enne della società di calcio a 5 Academy Giovinazzo, ritenuto responsabile del danneggiamento dei pannelli di protezione del recinto di gioco. Dopo aver lasciato il campo a seguito di un infortunio l'atleta, durante l'incontro di calcio di serie C/2 calcio a 5 tra Asd Boemondo e Academy Giovinazzo disputatosi lo scorso 13 gennaio presso il palazzetto dello Sport del Comune di Canosa di Puglia, si era posizionato a ridosso del recinto di gioco e, in occasione di un goal segnato dalla propria squadra, era stato raggiunto dai compagni di squadra e con esultanza aveva rotto con calci e pugni i pannelli di protezione del recinto.

Il provvedimento emesso dal Questore, dopo l'istruttoria sviluppata dall'Ufficio

Anticrimine della Questura, è volto a prevenire il verificarsi di disordini neile svolgimento di manifestazioni sportive oltre che a contrastare i fenomeni di illegalità che pongono in serio pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il divieto