Lecce, novità tra i convocati per la sfida con la Roma. Oggi in campo alle 18

E' il ritorno tra i convocati di Lameck Banda la novità più importante per il Lecce, in campo oggi alle ore 18, allo stadio Via del Mare, contro la Roma di Daniele De Rossi. L'attaccante esterno dello Zambia era stato costretto a saltare la gara con la Salernitana a causa di un problema fisico. Ora, grazia anche alla sosta della serie A, ha recuperato la condizione e puntualmente è stato inserito da mister Gotti nella lista dei convocati. Con ogni probabilità però Banda partirà dalla panchina.

I convocati

Ecco l'elenco dei convocati del Lecce per il match con la Roma:

PORTIERI

21. Brancolini

30. Falcone

40. Samooja



DIFENSORI

6. Baschirotto

13. Dorgu

23. Esposito

25. Gallo

17. Gendrey

5. Pongračić

59. Touba

12. Venuti



CENTROCAMPISTI

18. Berisha

29. Blin

16. Gonzalez

10. Oudin

8. Rafia

20. Ramadani



ATTACCANTI

7. Almqvist

22. Banda

45. Burnete

9. Krstović

91. Piccoli

50. Pierotti

11. Sansone