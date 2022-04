Patty Pravo festeggia il compleanno a Lecce. Caccia alla ragazza del Piper dopo il post su Instagram

Compleanno salentino per Patty Pravo? Il fatto che la ragazza del Piper abbia spento le sue 74 candeline a Lecce è più che un sospetto, a giudicare dalla foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Il messaggio sui social

«Grazie per tutti gli auguri!! Mi coccolate con il vostro amore», scrive Nicoletta Strambelli, che non ha mai fatto mistero della sua passione per il Salento. È infatti presenza fissa sulle spiagge di Gallipoli, dove anni fa sfoggiò anche un topless mozzafiato. Nel 2019, nel corso di una cerimonia, Patty ricevette anche le chiavi della città.

Centinaia di auguri

Sotto il post pubblicato su Instagram, sono centinaia gli auguri, tra cui quelli di amici e colleghi come Mara Venier. Tanti anche i leccesi che, avendo riconosciuto il profilo del campanile del Duomo, chiedono a Patty se si trovi in città. Naturalemente a questa domanda non c'è risposta. Non resta che aguzzare la vista e sperare di incontrare la ragazza del Piper in uno dei locali della città.