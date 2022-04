Week-end pugliese per Federica Pellegrini: a Polignano con le amiche per l'addio al nubilato

Il matrimonio con il compagno Matteo Giunta, sarà celebrato in agosto. Intanto però la nuotatrice Federica Pellegrini gioca d'anticipo e insieme con quelle che saranno le sue damigelle di nozze vola in Puglia, a Polignano a Mare, per festeggiare l'addio al nubilato.

Federica è volata a Polignano a mare con le amiche per un weekend di relax e mare. A renderlo noto è proprio la campionessa di nuoto che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti fotografici insieme alle sue amiche, con la scritta «Bridesmaids», damigelle. Tra i tanti commenti, anche quello della tennista pugliese Flavia Pennetta, che scrive: Divertitevi ragazze!

elle stories Instagram, Pellegrini mostra l'albergo scelto dalle sue compagne di viaggio con una vista mozzafiato sul mare cristallino della città. Prima l'aereo, poi le valigie, e ora i momenti di relax: Federica condivide tutto con i suoi follower e sarà così anche per il giorno del matrimonio.