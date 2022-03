Decreto taglia-prezzi, verso bollette a rate per tutti. E su benzina e diesel 15-20 centesimi di sconto

La decisione arriverà in serata: contro l'ondata dei rincari su luce e gas e la fiammata sul carburante oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto taglia-prezzi. Due le soluzioni alle quali ha lavorato Palazzo Chigi: sconti di 15-20 centesimi al litro su benzina e diesel innanzitutto. Una boccata d'ossigeno anche per gli automobilisti pugliesi ancora alle prese con il caro-carburante nei distributori: 2,3 euro in media per un litro di benzina o diesel. Ma anche la possibilità di rateizzare le bollette per tutte le famiglie. Ecco le principali misure previste.

APPROFONDIMENTI I RINCARI Nei supermarket la spesa è razionata. Il cartello: «A... REGIONE Caro prezzi, materie prime alle stelle. Fornai e clienti:... REGIONE Tap, il Governo conferma: «Raddoppiare la capacità del... REGIONE Contro i rincari, l'energia dai rifiuti organici: a Modugno il... RINCARI Caro bollette, su i costi per l'energia negli ospedali: aumenti...

Caro carburante, verso gli sconti imposti ai distributori di benzina

15-20 cent di sconto sul carburante

Nel testo del decreto taglia-prezzi c'è uno sconto sulla benzina innanzitutto. Un taglio di 15-20 centesimi per litro. Ma anche l'applicazione del meccanismo dell’accisa mobile che prevede in ogni trimestre un procedimento automatico che in presenza di incrementi di incassi dall’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) “corregge” al ribasso il valore dell’accisa.

Taglio alle bollette per tutte le famiglie

Ancora da perfezionare il taglio delle bollette a tutte le famiglie, invece. L'ipotesi più probabile, invece, è quella della rateizzazione rafforzata. Già oggi le fatture di luce e gas si possono pagare al 50% subito e il resto a rate in 10 mesi rateizzare il resto a 10 mesi (metà della cifra complessiva per la prima rata e l’altra metà con versamenti da almeno 50 euro in un lasso di tempo che può arrivare fino a dieci mesi). Ma il governo pensa anche a un tetto al prezzo che le aziende possono praticare nella vendita ai privati di luce e gas. Si vedrà. Le certezze arriveranno in serata dopo il Consiglio dei ministri.