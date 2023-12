Periodicamente gli eventi globali, le news dai mercati, le impennate dei prezzi degli idrocarburi (benzina in primis) ripropongono il “trilemma” dell'energia : la possibilità di declinare sicurezza delle forniture, competitività di prezzo e sostenibilità ambientale economica e sociale.

Puntuale (e pulito) come un treno giapponese, anche quest'anno è arrivato l'appuntamento della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici meglio conosciuta come COP28 perché è la 28esima conferenza che ci ricorda, per quanti sforzi si facciano, come sia difficile trovare la strada per il netto zero. Quest'anno dove si tiene? Negli Emirati Arabi Uniti. Una Dubai . E a presiederla c'è l'amministratore delegato della Abu Dhabi National Oil Company, Sultan Al Jaber. Al di là dei risultati, prevale un sentimento seguendo - da osservatori - il dibattito, le azioni ei protagonisti del topic più importante della nostra contemporaneità: la sensazione di una pulsazione organica di un sistema schizofrenico o bulimico che si agita. Al netto delle polemiche sul fatto che lo ha organizzato uno Sceicco petroliere che contestualmente doveva anche seguire la riunione dell'Opec plus sulla strategia della produzione del 2024, o che intervenga Carlo III , il Re arrivato da Londra, dalla City capitale della finanza capace di muovere fino 3.000 miliardi di dollari al giorno attorno al business del petrolio, e che conosce bene la zona del Golfo vista la produzione di geometrie geopolitiche del Foreign Office, ed altri ospiti, a Dubai sono tutti impegnati a dissertare su come risolvere il “trilemma” energia. Ma nonostante i lunghi sforzi, finora l'obiettivo non è stato mai raggiunto: al punto che il “trilemma” viene considerato un esempio di «teorema dell'impossibilità». In sintesi, anche stavolta sarà difficile trovare la ricetta per avere contemporaneamente prezzi accessibili, energia in abbondanza e impatto zero.